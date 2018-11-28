Положительные показатели совместной работы

Пленарное заседание очередной 15 сессии Законодательного Собрания края провел глава парламента Юрий Бурлачко. В его работе приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, член Совета Федерации Владимир Бекетов, прокурор края Сергей Табельский.

В числе первоочередных вопросов – рассмотрение в первом чтении проектов Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года, индикативного плана социально-экономического развития Краснодарского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и бюджета на ближайший трехлетний период.

Проект Стратегии, определяющей дальнейшее развитие региона, также, как и проекты индикативного плана и краевого бюджета, депутаты детально рассмотрели на парламентских слушаниях накануне.

Базовые показатели индикативного плана на сессии представил министр экономики Краснодарского края Александр Руппель.

По его словам, в 2019 году объем прироста промышленного производства прогнозируются на уровне 1,3 трлн рублей (прирост к 2018 году – 4,2%).

Объем производства продукции сельского хозяйства прогнозируется с приростом к 2018 году на 2,4%.

Министр отметил, что на особом контроле находится развитие социальной сферы. Так, к 2021 году по прогнозу количество мест в детских садах достигнет 273 тысяч, с ростом к 2017 году на 8,5%. Количество врачей увеличится до 24,5 тысяч (24 тысячи в 2017 году).

Комментируя проект индикативного плана, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что его выполнение имеет меньшие сроки, чем реализация Стратегии. Но документ важен в практике административно-управленческой работы. Он задает планку на ближайшую перспективу. Отталкиваясь от его плановых экономических показателей, можно планировать главные доходные источники.

С основными параметрами бюджета региона на трехлетку депутатов ознакомил министр экономики Кубани Сергей Максименко.

«Проектом закона предусмотрены доходы краевого бюджета на 2019 год в сумме 234 млрд рублей; на 2020 год – 236,4 млрд рублей; на 2021 год – 242,0 млрд рублей», - заявил Сергей Максименко.

При расчетах расходной части бюджета в полном объеме учтено финансирование всех социальных выплат, предусмотренных законодательством.

В ходе обсуждения проекта бюджета свое несогласие по ряду позиций высказал руководитель фракции КПРФ в ЗСК Павел Соколенко, отметив сокращение объемов финансирования по некоторым госпрограммам.

Как сказал глава региона Вениамин Кондратьев, проекты Стратегии и краевого бюджета – важные экономические документы для региона. Принимая изменения в бюджет, необходимо следовать показателям Стратегии.

«Мы должны перестать двигаться из стороны в сторону – это бег по горизонтали. Мы должны идти вперед, для этого и нужна Стратегия. Когда будет Стратегия, тогда мы будем вырабатывать тактику. И она должна заключаться в том, чтобы был результат. Ведь работа без результата – это суета. Стратегия – это экономическая конституция нашего края. И по ней мы будем жить», - подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Говоря о проекте бюджета края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, губернатор заметил, что край «научился зарабатывать».

«По собственным доходам в этому году выходим на цифру в 265 млрд рублей. В 2019 году собственные доходы планируем на уровне 272 млрд рублей», - отметил глава краевой администрации.

Вениамин Кондратьев также отметил, что бюджет сохранил свою социальную направленность.

«На развитие здравоохранения мы направим 48 млрд рублей. Добавляем деньги на ремонт школ. Более 500 млн рублей предусмотрено на приобретение школьного оборудования. Мы зарезервировали более 12 га для строительства современной школы-интерната для талантливых детей. Уже ведется проектирование. Учреждение поможет пробиться в науку тем талантливым ребятам, чьи родители, в силу финансового положения, не могут им этого обеспечить. И хочу заметить, что здесь мы не тратим деньги, мы их инвестируем в наше будущее», - резюмировал губернатор.

Комментируя проект бюджета края на следующий год, председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что практически все средства расходной части бюджета в объеме 223,6 млрд рублей, а это 96%, будут направлены на реализацию 26-ти государственных программ Краснодарского края, предполагающих развитие образования, здравоохранения, спорта, сети автомобильных дорог, ЖКХ.

«Хочу заверить, что мы и далее будем отслеживать ход выполнения государственных программ», – сказал Юрий Бурлачко.

Финансовые и стратегические документы края были приняты депутатами в первом чтении.

«Сегодняшнее голосование по главному финансовому документу региона – особенное. Впервые мы не увидели ни одной позиции против. Это показатель качественной подготовки законопроекта», - отметил Юрий Бурлачко.

«Это показатель совместной работы», - добавил Вениамин Кондратьев.