Президент Украины Петр Порошенко не сможет переизбраться на этот пост, считает Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказался о шансах Петра Порошенко переизбраться президентом Украины.

Выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. На Украине введено военное положение. По мнению российского премьера, очевидно, действующий президент Порошенко не имеет шансов при нынешнем раскладе победить на выборах и даже, возможно, шансов выйти во второй тур.

Как полагает Дмитрий Медведев, для того чтобы добиться некоторых преференций в борьбе за пост президента Украины, и была предпринята провокация с нарушением границ территориального моря России в Керченском проливе.

На Украине последние данные соцопросов показывают, что Петр Порошенко (10%) уступает по популярности м кандидатам на этот пост — Юлии Тимошенко (20%) и Владимиру Зеленскому (11%).

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что победит Тимошенко.