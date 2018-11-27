Российский дипломат огласил план предотвращения мировой войны из-за Украины

Дальнейшее пребывание у власти президента Украины Петра Порошенко и его команды чревато началом новой мировой войны. С таким заявлением выступил российский дипломат Николай Платошкин.

Согласно точке зрения Платошкина, РФ нужно предпринять действия, направленные на смену режима в Киеве. В плане, подготовленном дипломатом, содержится три пункта. Первый из них – признание независимости народных республик Донбасса. Кроме того, Платошкин считает, что России следует разорвать дипотношения с Украиной и сформировать в Донецке правительство страны в изгнании.

По словам автора плана, если Москва не пойдет на предложенные им меры, вооруженные провокации Киева усилятся. В этом случае мировая война приблизится вплотную к границам РФ, предупредил Николай Платошкин на страницах интернет-издания «Русская весна».

В воскресенье группа украинских судов вторглась в территориальные воды России в районе Крыма. После этого в экспертном сообществе заговорили об угрозе начала вооруженного конфликта между государствами.