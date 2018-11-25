Президент Латвии Раймондс Вейонис посетил Донбасс

Президент Латвии Раймондс Вейонис посетил район проведения военной операции в Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины. Он провёл встречу с украинскими военными.

Обсуждалась ситуация с безопасностью в регионе. Латвийский лидер посетил также одну из воинских частей Объединенных сил.

"Господин Раймондс Вейонис осмотрел разрушенные россиянами жилые дома, интернат, больницу и другие сооружения социальной инфраструктуры", - сказано в сообщении. "Несмотря на Минские договоренности, российская сторона продолжает нагнетать обстановку на востоке Украины и не заинтересована в прекращении боевых действий", - заявил Вейонису первый заместитель Командующего объединенных сил генерал-майор Валерий Залужный.