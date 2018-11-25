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Пушков: нарушение российской границы произошло по приказу Порошенко
25 ноября 2018, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]
Провокационные действия Украины в Черном море в отношении России ведутся по прямому приказу украинского лидера Петра Порошенко, считает российский сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков.
Такие вещи без участия главы государства не делаются, отметил политик. Провокация, по мнению Пушкова, имеет несколько целей. Одной из них является ответ Украины на успешный саммит в Стамбуле между главами российского и турецкого государств, так как "Северный поток-2" проложен в обход Украины, что сократит ее транзитную роль.
"С другой стороны, Порошенко нужно поднимать свой рейтинг", - заявил Пушков в эфире телеканала "Россия-24".
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