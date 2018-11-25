Пушков: нарушение российской границы произошло по приказу Порошенко

Провокационные действия Украины в Черном море в отношении России ведутся по прямому приказу украинского лидера Петра Порошенко, считает российский сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков. Видео: Истребители вылетели к Крымскому мосту

Такие вещи без участия главы государства не делаются, отметил политик. Провокация, по мнению Пушкова, имеет несколько целей. Одной из них является ответ Украины на успешный саммит в Стамбуле между главами российского и турецкого государств, так как "Северный поток-2" проложен в обход Украины, что сократит ее транзитную роль.

"С другой стороны, Порошенко нужно поднимать свой рейтинг", - заявил Пушков в эфире телеканала "Россия-24".