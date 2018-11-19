Орешкин сменил Кудрина на посту главы ЦСР

Председатель Счетной палаты и бывший Алексей Кудрин сообщил о сложении своих полномочий на посту главы совета фонда Центр стратегических разработок и объявил, что главой ЦСР избран министр экономического развития Максим Орешкин. Орешкин предупредил, что инфляция может превысить прогнозы МЭР

Орешкин сообщил, что Павел Кадочников покинет пост президента ЦСР, и сейчас ведется подбор нового кандидата на этот пост.

По словам Орешкина, ЦСР будет помогать в поиске решений для достижения национальных целей майского указа президента России. Как отметил новый глава ЦСР, фонд останется важной площадкой для дискуссий, - передает ТАСС.

Орешкин отметил, что стратегические задаче, среднесрочные задачи связаны с тем, как будет развиваться Россия в среднесрочной перспективе. С будущего года ЦСР перейдет под контроль Минэкономики и будет выполнять функции аналитического центра при этом ведомстве. "Главное - это анализ того, как мы движемся", - сказал Орешкин.