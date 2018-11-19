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Орешкин сменил Кудрина на посту главы ЦСР

19 ноября 2018, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

Орешкин сменил Кудрина на посту главы ЦСР
фото: globallookpress.com

Председатель Счетной палаты и бывший Алексей Кудрин сообщил о сложении своих полномочий на посту главы совета фонда Центр стратегических разработок и объявил, что главой ЦСР избран министр экономического развития Максим Орешкин. 

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По словам Орешкина, ЦСР будет помогать в поиске решений для достижения национальных целей майского указа президента России. Как отметил новый глава ЦСР, фонд останется важной площадкой для дискуссий, - передает ТАСС.

Орешкин отметил, что стратегические задаче, среднесрочные задачи связаны с тем, как будет развиваться Россия в среднесрочной перспективе.  С будущего года ЦСР перейдет под контроль Минэкономики и будет выполнять функции аналитического центра при этом ведомстве. "Главное - это анализ того, как мы движемся", - сказал Орешкин.

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