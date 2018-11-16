Путин и Лукашенко обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Российский лидер Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили самые важные вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин и Лукашенко поговорили по телефону и затронули целый ряд актуальных вопросов совместной работы двух стран, передает сегодня RT . Политики также обозначили свои позиции в сфере взаимодействия в рамках многосторонних объединений на евразийском пространстве.

В Кремле уточнили, что российский и белорусский лидеры во время телефонного разговора обсудили и график своих грядущих контактов.