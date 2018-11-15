Путин отреагировал на критику прошедших выборов в ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин прокомментировал критику в адрес прошедших в самопровозглашенных ДНР и ЛНР выборов, отвечая на вопросы журналистов по итогам своего визита в Сингапур.

Глава российского государства отметил, что в первую очередь необходимо осуждать политически мотивированные убийства на данных территориях, а не избирательный процесс на Донбассе.

"Мы что-то не слышали об осуждении убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чем все дело", - сказал журналистам российский лидер в ходе пресс-конференции.

По его словам, выборы на Донбассе были неизбежны, став реакцией населения на происходящее. Он также указал, что нынешняя политика Киева не позволяет продолжать диалог по мирному урегулированию в регионе.

Напомним, что выборы в Донбассе проходили 11 ноября. Победу одержали Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Киев заявил, что не признает итоги голосования, нелегитимными выборы считают в ЕС и США.