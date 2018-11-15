Путин отреагировал на критику прошедших выборов в ДНР и ЛНР
15 ноября 2018, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин прокомментировал критику в адрес прошедших в самопровозглашенных ДНР и ЛНР выборов, отвечая на вопросы журналистов по итогам своего визита в Сингапур.
Глава российского государства отметил, что в первую очередь необходимо осуждать политически мотивированные убийства на данных территориях, а не избирательный процесс на Донбассе.
"Мы что-то не слышали об осуждении убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чем все дело", - сказал журналистам российский лидер в ходе пресс-конференции.
По его словам, выборы на Донбассе были неизбежны, став реакцией населения на происходящее. Он также указал, что нынешняя политика Киева не позволяет продолжать диалог по мирному урегулированию в регионе.
Напомним, что выборы в Донбассе проходили 11 ноября. Победу одержали Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Киев заявил, что не признает итоги голосования, нелегитимными выборы считают в ЕС и США.
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