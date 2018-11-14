В США заявили о вероятности поражения в случае военного конфликта с Россией

Военное превосходство США уменьшилось до опасного уровня, страна рискует потерпеть поражение в случае конфликта с РФ или Китаем, говорится в докладе спецкомиссии по стратегии нацобороны.

Комиссия была создана, чтобы отслеживать стратегию национальной обороны нынешней администрации США. В ее отчете значится, что такой сценарий обернется высокими потерями.

При этом в документе отмечается, что речь идет не только о потерях среди военного и гражданского населения, но и о военной технике, передает РИА Новости.

Говоря о целях, обозначенных в Стратегии национальной обороны, комиссия обратила внимание, что США тратят недостаточно усилий и инвестиций, чтобы воплотить их в жизнь.