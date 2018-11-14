Россия подала апелляцию по делу о суверенном долге Украины

Российская сторона обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода Киева по делу о кредите на сумму в три миллиарда долларов.

Ранее Апелляционный суд Англии констатировал, что четвертый аргумент Украины не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса, передает ТАСС.

По мнению Минфина России, четвертый довод Украины, как и остальные три основания, также должен быть отклонен без проведения судебного процесса, заявили в пресс-службе ведомства.

После подачи документов российская сторона ожидает начала рассмотрения апелляции, но не ранее июня 2019 года. Напомним, интересы Росси в деле представляет компания The Law Debenture Corporation PLC.