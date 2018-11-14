Миллер ответил на угрозы США по "Северному потоку-2"
14 ноября 2018, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер убежден, что "Северный поток-2" будет достроен, невзирая на угрозы США о том, что у Вашингтона есть возможность заморозить строительство.
Миллер заявил, что США не могут остановить строительство газопровода: "Ну вы же все сами видите - 200 км уже построили. И остальное достроим", - цитирует его слова "Коммерсантъ".
Напомним, как ранее сообщали АН, посол США при ЕС Гордон Сондленд заявил, что газопровод сделает Европу, а значит и США, уязвимыми и пригрозил остановить строительство.
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