Владимир Путин прибыл в Париж с лимузином

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Париж, где примет участие в памятных мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, передает официальный сайт Кремля.

Ожидается, что президент России встретится с американским коллегой Дональдом Трампом.

Во время пребывания во Франции Владимир Путин будет использовать лимузин Aurus, доставленный в Париж. Его подали на аэродром к прилету главы российского государства. Как отмечает ТАСС, только президенты России и США во время поездок за рубеж используют привезенные с собой автомобили.