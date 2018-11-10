Трамп прибыл на встречу с Макроном в Елисейский дворец

Утром в субботу, 10 ноября, президент США Дональд Трамп прибыл в Елисейский дворец в Париже для встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры двух стран готовятся пообщаться тет-а-тет.

Известно, что после личной беседы Трампа и Макрона к ним присоединятся советники. Для освещения визита президента США в Париж прибыли десятки журналистов из разных стран. Они ждали американского политика под дождем в течение полутора часов, передает РИА "Новости".

Позже в резиденцию лидера Франции прибудут супруги глав двух стран Мелания Трамп и Брижитт Макрон, после чего во дворце начнется обед.