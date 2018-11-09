Аксенов в ответ на санкции США пригласил американцев отдохнуть в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал санкции Соединенных штатов Америки рекламой крымских курортов. Он убежден, что санкции не окажут ожидаемого Вашингтоном влияния на развитие республики.

Сергей Аксенов пригласил американцев приехать на отдых в Крым и убедиться, что на полуострове все спокойно. Об этом он сообщил в пятницу, 9 ноября, на своей странице в Faceebook.

"Мы живем под санкциями с 2014 года, и за это время в российском Крыму сделано больше, чем за почти четверть века жизни без санкций в составе Украины", - считает политик.

По его мнению, американцам достаточно просто побывать в Крыму и поговорить с жителями полуострова: "Так что приглашаем в гости. Приезжайте, смотрите и делайте выводы".



