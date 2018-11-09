//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Барановская прокомментировала свой «роман» с Галкиным
- Сын Андрея Малахова сделал первые шаги
- Певица Елена Темникова призналась, что борется с серьезным заболеванием
- Мать двоих детей Елена Исинбаева показала идеальные ноги в мини-шортах
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Политика 13+
Аксенов в ответ на санкции США пригласил американцев отдохнуть в Крыму
9 ноября 2018, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал санкции Соединенных штатов Америки рекламой крымских курортов. Он убежден, что санкции не окажут ожидаемого Вашингтоном влияния на развитие республики.
Сергей Аксенов пригласил американцев приехать на отдых в Крым и убедиться, что на полуострове все спокойно. Об этом он сообщил в пятницу, 9 ноября, на своей странице в Faceebook.
"Мы живем под санкциями с 2014 года, и за это время в российском Крыму сделано больше, чем за почти четверть века жизни без санкций в составе Украины", - считает политик.
По его мнению, американцам достаточно просто побывать в Крыму и поговорить с жителями полуострова: "Так что приглашаем в гости. Приезжайте, смотрите и делайте выводы".
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
Раскрыта возможная цель развязывания Порошенко православной войны на Украине
//Новости СМИ2
//В мире
США намерены выделить на развитие экономики Грузии 18,5 млн долларов
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Общество
Серебренников заявил, что Минкульт забрал себе выделенные деньги для «Платформы»
//Общество
//Политика
Россия и Казахстан подписали план совместных действий до 2021 года
//Общество
Взятки с покойников? Или патологоанатомы гоняются за своими жертвами?
//Новости партнеров
//Общество
Эксперт объяснил, почему население перестало доверять полиции
//Культура
Винокур об идее лишить Ефремова звания: "глупость неимоверная"
//Общество
Горячий ТОП региональных новостей
//Криминал
Участники международного преступного сообщества «ХимПром» предстанут перед судом
//Новости СМИ2
//В мире
ДНР: СБУ планирует провокации с потоплением иностранных кораблей в Азовском море
//Политика
Аналитик назвал причину усиления враждебности Украины к российскому государству
//Новости Redtram
Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 67 рублей впервые с 11 октября
//Политика
Лавров прокомментировал скандал со шпионажем в адрес РФ в Австрии
//Хайтек
К чему приведет появление беспилотников на российских дорогах
//В мире
Порошенко рассказал, в чем заключаются "сила и мощь" украинского народа
//В мире
В Совфеде рассказали о возможных последствиях выхода России из ПАСЕ
//Наука
Ученые: глобальное потепление может привести к вымиранию птиц в Арктике
//Общество
Лётчик-испытатель назвал причину жёсткой посадки АН-2 в Архангельской области
//В мире
//Армия
//Общество
//В мире
Политолог прокомментировал идею депутата Рады "запретить зиму"
Конфликт со стрельбой произошел в одном из колледжей Ногинска
Стройность 55-летней Ингеборги Дапкунайте восхитила поклонников