Предсказан неожиданный и неприятный ответ России на выход Америки из ДРСМД

После отказа Вашингтона от Договора о РСМД Россия преподнесет Соединенным Штатам неприятный сюрприз. Такой прогноз озвучил военный эксперт, бывший сотрудник разведки Израиля Яков Кедми.

Аналитик отметил, что разрыв соглашения, заключенного во второй половине 1980-х годов с Советским Союзом, не принесет американской администрации существенной выгоды. Единственным результатом выхода из Договора станет для Штатов возможность установки ракет «Томагавк» на наземные платформы. Согласно точке зрения Кедми, «это ничего не меняет», поскольку Москва уже приготовилась к встречным шагам.

После выхода из ДРСМД Вашингтон ждет неприятный сюрприз, заявил эксперт. По его словам, у России «вдруг появятся» виды вооружений, о которых в США не знают, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Ранее в четверг сообщалось, что полковник в отставке Виктор Литовкин назвал причину невозможности нападения Североатлантического альянса на РФ.