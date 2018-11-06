Источник: замгенпрокурора России уходит в отставку
6 ноября 2018, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 6 ноября, появилась информация, что заместитель генпрокурора Российской Федерации Александр Гуцан уходит в отставку. Согласно последним данным, чиновник уже написал соответствующее заявление.
Сообщение об отставке Александра Гуцана распространил ранее сегодня неназванный источник, знакомый с ситуацией, передает РИА "Новости".
Отмечается, что после ухода Гуцана с поста будет освобождено уже третье место замгенпрокурора. Напомним, первое стало вакантным после того, как в начале октября погиб занимавший эту должность Саак Карапетян. Второе освободилось после отставки замгенпрокурора Ивана Семчишина.
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