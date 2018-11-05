Небензя: в Сирии продолжается подготовка провокаций с химоружием

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая в понедельник на заседании Совета Безопасности, заявил о готовящихся провокациях с применением химоружия в районе Идлиба.

По его словам, провокации с применением отравляющих веществ в Сирии готовят террористические организации совместно с организацией "Белые каски", чтобы скомпрометировать правительство республики.

Целью является создание повода для обвинений Дамаска в нарушении режима нераспространения химоружия, а также повода для нанесения очередных ударов по территории Сирии, передает ТАСС.

Кроме того, Небензя подчеркнул, что провокации могут послужить возможностью обвинить Российскую Федерацию в том, что правительство страны поддерживает "отвратительные преступления".