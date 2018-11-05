У Соединенных Штатов есть «грязный план» по втягиванию России в самую масштабную гонку вооружений в истории. Об этом говорится в материале, который некоторое время назад опубликовали отечественные интернет-СМИ.

Сайт «Русская весна» пишет, что в качестве отмашки новой гонки вооружений следует рассматривать анонсированный вашингтонским руководством выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В процитированной заметке допускается, что впоследствии американские власти могут денонсировать и договор СНВ-III, который предполагает сокращение ядерных сил России и США.

Ранее в понедельник сообщалось, что в русскоязычном сегменте интернета выложили вероятный сценарий бомбардировки городов РФ силами Североатлантического альянса в случае вооруженного конфликта между Москвой и Западом. В появившемся в сети списке фигурируют восемь населенных пунктов.