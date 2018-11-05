Пушков раскритиковал Меркель за две крупные ошибки

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель о продлении антироссийских санкций, которые ежемесячно приносят огромные финансовые убытки Германии.

«Каждый месяц ФРГ теряет из-за антироссийских санкций 727 миллионов долларов, получая взамен лишь радость Порошенко. Уверен: 9 миллиардов в год она не стоит. Решение Меркель бесконечно продлевать санкции, как и принять более 1 миллиона мигрантов, станут двумя самыми крупными ошибками ее правления», - высказался Пушков в своем твиттере.

Ранее в ходе визита на Украину канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о продлении антироссийских санкций, увязав их с невыполнением минских договоренностей по Донбассу. Тем временем из-за санкций Германия не досчитывается 727 миллионов долларов ежемесячно, и эта цифра растет, подсчитали финансовые аналитики.