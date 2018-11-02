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В Кремле посмеялись над заявлением Коломойского
2 ноября 2018, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]
В Кремле посмеялись над словами украинского олигарха Игоря Коломойского, заявившего, что президент Украины Петр Порошенко лично вычеркнул его фамилию из российского контрсанкционного списка.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ об ответных мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении ряда российских граждан и компаний. Российские контрсанкции затрагивают 322 гражданина и 68 компаний Украины, однако фамилии Коломойского среди них не оказалось.
Украинский олигарх заявил в связи с этим, что российский список согласовывался с администрацией украинского президента, и Петр Порошенко лично вычеркнул его фамилию, чтобы представить Коломойского зарубежным партнерам Украины как «агента Кремля».
«Указ, в соответствии с которым был составлен список, был подписан президентом. Однако сам список формировался в правительстве. Поэтому комментарии относительно персонального состава нужно получать в кабинете министров», - прокомментировал это заявление пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также добавил, что президент отреагировал на слова Коломойского с юмором, передает РИА Новости.
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