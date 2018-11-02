Глава Госсовета Кубы пригласил Валентину Матвиенко в Гавану

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель пригласил спикера Совфеда Валентину Матвиенко в Гавану. Об этом кубинский лидер заявил на встрече с председателем Совета Федерации.

Диас-Канель выразил надежду на то, что Матвиенко найдет время для посещения Кубы в своем плотном графике. Кубинский политик убежден, что это станет очередным важным шагом для развития межпарламентских связей двух стран, передает ТАСС.

Председатель Госсовета Кубы высоко оценил личный вклад Валентины Ивановны в укрепление двусторонних отношений. Кроме того, Мигель Диас-Канель выразил благодарность российским сенатором за то, что они неизменно поддерживают его страну в борьбе против блокады.