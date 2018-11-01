Захарова о призыве Климкина сдавать паспорта РФ: "дискриминационная идея"
1 ноября 2018, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает призыв Павла Климкина к гражданам Украины сдавать паспорта РФ дискриминационной идеей, ущемлением прав украинцев по этническому признаку.
Как отметила Захарова, в очередной раз становится очевиден уровень правового сознания властей Украины. Она удивлена, что глава МИД страны, декларирующей "стремление к достижению неких стандартов в области защиты прав человека и демократических свобод", может себе позволить такие заявления, передает РИА Новости.
Павел Климкин потребовал от украинцев сдать российские паспорта и высказался за запрет двойного гражданства, если речь идет о гражданстве России.
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