Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает призыв Павла Климкина к гражданам Украины сдавать паспорта РФ дискриминационной идеей, ущемлением прав украинцев по этническому признаку. Климкин обратился к украинцам с призывом сдать российские паспорта

Как отметила Захарова, в очередной раз становится очевиден уровень правового сознания властей Украины. Она удивлена, что глава МИД страны, декларирующей "стремление к достижению неких стандартов в области защиты прав человека и демократических свобод", может себе позволить такие заявления, передает РИА Новости.

Павел Климкин потребовал от украинцев сдать российские паспорта и высказался за запрет двойного гражданства, если речь идет о гражданстве России.