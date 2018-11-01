В Кремле объяснили отсутствие Петра Порошенко в санкционном списке РФ
1 ноября 2018, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил журналистам, почему в утвержденном накануне санкционном списке РФ отсутствует имя главы украинского государства Петра Порошенко.
По словам Пескова, подобное упоминание президента Незалежной стало бы "запредельным шагом": "Традиционно президенты не включаются в санкционные списки", - пояснил он.
Напомним, как ранее сообщали "Аргументы недели", правительство России сегодня опубликовало санкционный список, являющийся ответной мерой против антироссийской политики Украины.
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