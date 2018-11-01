В Кремле объяснили отсутствие Петра Порошенко в санкционном списке РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил журналистам, почему в утвержденном накануне санкционном списке РФ отсутствует имя главы украинского государства Петра Порошенко. Аваков, Турчинов, Тимошенко включены в санкционный список России

По словам Пескова, подобное упоминание президента Незалежной стало бы "запредельным шагом": "Традиционно президенты не включаются в санкционные списки", - пояснил он.

Напомним, как ранее сообщали "Аргументы недели", правительство России сегодня опубликовало санкционный список, являющийся ответной мерой против антироссийской политики Украины.