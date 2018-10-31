Путин утвердил новую концепцию государственной миграционной политики
31 октября 2018, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал заявление о том, что после принятия новой редакции концепции миграционной политики бюрократические барьеры в миграционной сфере были сняты.
Глава российского государства в среду, 31 октября, подписал новую редакцию концепции миграционной политики России. Она облегчит получение российского гражданства.
Президент уточнил, что концепция, в частности, направлена "на создание четких правил въезда и получения право на проживание, работу, на приобретение гражданства РФ".
Данный 17-страничный документ опубликован на сайте Кремля. Владимир Путин подписал указ о Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы.
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