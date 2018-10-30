Климкин обратился к украинцам с призывом сдать российские паспорта

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин потребовал от украинцев сдать российские паспорта и высказался за запрет двойного гражданства, если речь идет о гражданстве России.

По его словам, на Украине должна начаться общественная дискуссия "о возможности быть гражданином нескольких стран". "Однако мы не можем даже говорить о двойном гражданстве с Россией во время де-факто войны с ней", - отметил Климкин, выступая во Львове. Глава МИД заявил, что те украинцы, кто имеет двойное гражданство, нарушают закон, "хотя это еще не значит, что они – преступники".

Неофициально, 1 миллион трудовых мигрантов и беженцев с Донбасса имеют российское гражданство или находятся в стадии его получения, отмечает ТАСС.