Своими попытками сдержать Россию Североатлантический альянс провоцирует новую гонку вооружений и возвращает Европу к временам "холодной войны". Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. В МИД обозначили условие улучшения отношений России и НАТО

Дипломат считает, что сосредоточение военной силы у российских рубежей возвращает Европу в эпоху "холодной войны", может начаться новая гонка вооружений. Ситуация, по словам Грушко, довольно тревожна. Он отметил в ходе дискуссии "Будущее НАТО и интересы России", что действия альянса на восточном фланге можно охарактеризовать как создание военного потенциала. Речь может идти о "неких военных приготовлениях".