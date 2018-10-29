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Грушко: НАТО возвращает Европу к временам "холодной войны"
29 октября 2018, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]
Своими попытками сдержать Россию Североатлантический альянс провоцирует новую гонку вооружений и возвращает Европу к временам "холодной войны". Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
Дипломат считает, что сосредоточение военной силы у российских рубежей возвращает Европу в эпоху "холодной войны", может начаться новая гонка вооружений. Ситуация, по словам Грушко, довольно тревожна. Он отметил в ходе дискуссии "Будущее НАТО и интересы России", что действия альянса на восточном фланге можно охарактеризовать как создание военного потенциала. Речь может идти о "неких военных приготовлениях".
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