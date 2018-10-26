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Болтон считает, что ракеты Китая угрожают "сердцу России"
26 октября 2018, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]
США хотели бы провести с Россией переговоры, которые касаются активности Китая в военной сфере, заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Грузию.
Ракеты Китая являются угрозой для Москвы, поскольку "сердце России" находится в зоне их поражения, считает Болтон, передает Рейтер. Он также прокомментировал договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), из которого США намерены выйти."Это реликт холодной войны", — сказал советник американского лидера.
Основной темой переговоров Джона Болтона с премьером Грузии Мамукой Бахтадзе были предстоящие президентские выборы, которые пройдут в воскресенье.
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