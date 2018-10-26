В Киеве состоится встреча Ангелы Меркель и Петра Порошенко
26 октября 2018, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что в ближайшее время в Киеве состоится встреча президента Украины Петра Порошенко и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Согласно последней информации, переговоры назначены на 1 ноября.
Официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер в пятницу, 26 октября, предоставила вышеуказанную информацию журналистам в Берлине. Как уточняет сегодня "Росбалт", центральной темой переговоров Порошенко и Меркель станут двусторонние отношения.
Предполагается, что украинская и немецкая стороны также обсудят конфликт в Донбассе и процесс реализации минских договоренностей.
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