В Киеве состоится встреча Ангелы Меркель и Петра Порошенко

Сегодня стало известно, что в ближайшее время в Киеве состоится встреча президента Украины Петра Порошенко и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Согласно последней информации, переговоры назначены на 1 ноября.

Официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер в пятницу, 26 октября, предоставила вышеуказанную информацию журналистам в Берлине. Как уточняет сегодня "Росбалт", центральной темой переговоров Порошенко и Меркель станут двусторонние отношения.

Предполагается, что украинская и немецкая стороны также обсудят конфликт в Донбассе и процесс реализации минских договоренностей.