Путин назначил врио губернатора Забайкалья
25 октября 2018, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин объявил о решении назначить Александра Осипова врио главы Забайкальского края. Об этом сообщили в Кремле по итогам встречи главы государства с чиновником.
Напомним, прежний губернатор Забайкальского края Наталья Жданова 11 октября объявила, что покидает свой пост по собственному желанию. Владимир Путин отставку принял.
По информации пресс-службы Кремля, у Александра Осипова в настоящий момент уже разработан план, касающийся вопросов социально-экономического развития региона.
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