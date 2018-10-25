Путин назначил врио губернатора Забайкалья

Президент РФ Владимир Путин объявил о решении назначить Александра Осипова врио главы Забайкальского края. Об этом сообщили в Кремле по итогам встречи главы государства с чиновником.

Напомним, прежний губернатор Забайкальского края Наталья Жданова 11 октября объявила, что покидает свой пост по собственному желанию. Владимир Путин отставку принял.

По информации пресс-службы Кремля, у Александра Осипова в настоящий момент уже разработан план, касающийся вопросов социально-экономического развития региона.