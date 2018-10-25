Аналитик придумал способ спасти Россию от американских ракет на востоке Украины
25 октября 2018, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]
Соединенные Штаты намерены разместить в восточных областях Украины сотни своих ракет. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал отечественный политический эксперт Сергей Марков.
По словам аналитика, в случае появления американского оружия в приграничных с РФ регионах под угрозой расстрела окажется ее центральная часть. Боеприпасы смогут долететь до Москвы за пять минут, отметил Марков.
Корреспондент интернет-издания ФАН спросил у политолога, что «может спасти Россию от ракет США»? Сергей Марков ответил, что Москве следует «восстановить законную власть» в соседнем государстве. Для этого не обязательно вводить на территорию страны армейские подразделения, подчеркнул эксперт.
Ранее в четверг сообщалось, что СМИ узнали о разработке в Штатах плана, который подразумевает военное отторжение Крыма от России.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес