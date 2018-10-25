Аналитик придумал способ спасти Россию от американских ракет на востоке Украины

Соединенные Штаты намерены разместить в восточных областях Украины сотни своих ракет. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал отечественный политический эксперт Сергей Марков.

По словам аналитика, в случае появления американского оружия в приграничных с РФ регионах под угрозой расстрела окажется ее центральная часть. Боеприпасы смогут долететь до Москвы за пять минут, отметил Марков.

Корреспондент интернет-издания ФАН спросил у политолога, что «может спасти Россию от ракет США»? Сергей Марков ответил, что Москве следует «восстановить законную власть» в соседнем государстве. Для этого не обязательно вводить на территорию страны армейские подразделения, подчеркнул эксперт.

Ранее в четверг сообщалось, что СМИ узнали о разработке в Штатах плана, который подразумевает военное отторжение Крыма от России.