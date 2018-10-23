Госдума ограничила возможность иностранного влияния на выборы в России
23 октября 2018, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]
Госдума приняла в первом чтении законопроект о признании нежелательными на территории РФ иностранных НКО, которые вмешиваются в российские выборы. «Предложен четкий механизм, который защитит наши выборы от влияния из‑за рубежа».
Об этом заявил вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин. Инициатива была внесена в Госдуму представителями всех фракций, отметил он. Участие в избирательных кампаниях допускается только в качестве иностранных (международных) наблюдателей, говорится в сопроводительных материалах.
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