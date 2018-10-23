СМИ сообщают о первой кибероперации США против России
23 октября 2018, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]
Киберкомандование США (United States Cyber Command) начало первую операцию в интернете против России с целью противодействия «распространению дезинформации и вмешательства России в выборы».
Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на осведомленные официальные источники. Киберкомандование будет вычислять россиян, которые пытаются как-то повлиять на выборы в Соединенных Штатах. Таким гражданам будут направлять послания, которые предупреждают о том, что США следят за их деятельностью и их личности установлены, передает ТАСС. Каким образом эти послания будут отправляться - не сообщается.
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