МИД России предупредил об ответе после заявлений США о выходе из Договора РСМД

МИД РФ предупредил об ответных действиях после заявлений президента США Дональда Трампа о выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США вслед за ДРСМД думают о разрыве с Россией договора о ядерном оружии

Замминистра Сергей Рябков пояснил, что Белый дом действует "топорно и грубо, в одностороннем порядке выходя из международных соглашений — от ядерной сделки по Ирану до Всемирного почтового союза, и такие примеры множатся", - сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что "никаких оснований для обвинений в том, что Россия якобы нарушает этот договор, у американцев нет". Как заявил Рябков, Москве "ничего не останется, кроме как предпринимать ответные меры, в том числе военно-технического характера". "Но не хотелось бы до этого доводить", — подчеркнул дипломат. Рябков заметил, что подобная политика США "вызывает все большее неприятие во многих странах".

В понедельник, 22 октября, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибудет в Москву, где должен встретиться с Владимиром Путиным, главой МИД РФ Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. "Рассчитываем получить от него внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД", — отметил Рябков.