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Рябков: США создают поводы для новых санкций
20 октября 2018, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков считает, что Соединенные штаты умышленно создают новые поводы для ввода очередных санкций, направленных против Российской Федерации.
По его мнению, Вашингтон обвинил россиянку Елену Хусяйнову во вмешательстве в выборы США исключительно для того, чтобы создать предлог для введения новых антироссийских санкций.
Рябков назвал обвинения Соединенных штатов Америки против россиянки "постыдной клеветнической кампанией", проводимой на фоне предстоящих выборов в американский конгресс.
По его словам, они продиктованы "стремлением некоторых американских политиков получить преимущества в межпартийных дрязгах и одновременно надавить на РФ".
"Для этого в ход идут негодные средства, включая откровенно заказные уголовные дела с нелепыми обвинениями и смехотворной «доказательной базой»", - значится в комментарии замминистра, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
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