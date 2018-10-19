Назван возможный ответ России на поставки вооружений США воюющим с Донбассом ВСУ

Стало известно, как Россия может ответить на американскую военную помощь Вооруженным силам Украины, выполняющим боевые задачи в Донбассе. По данному вопросу высказался отечественный эксперт Богдан Безпалько.

Накануне в Государственном департаменте США объявили об отмене оружейного эмбарго для Киева. Соответствующее заявление сделал Курт Волкер, спецпредставитель внешнеполитического ведомства по Украине.

Как отметил Богдан Безпалько в разговоре с корреспондентом ФБА «Экономика сегодня», у Москвы есть несколько вариантов ответных действий в случае начала поставок американского оружия Киеву. Так, РФ может признать независимость народных республик Донбасса и заключить с ними соглашения, касающиеся обороны. Еще один вариант – размещение на территории ДНР и ЛНР российских наблюдателей, полагает собеседник журналистов.