Решившая отобрать Крым у России Украина нашла способ «деоккупации» полуострова

Киевские власти назвали средство, с помощью которого они рассчитывают отобрать у России Крым. Соответствующее заявление сделал Борис Бабин, представитель украинского президента Петра Порошенко.

Политик рассказал, что работающие на Украине вузы в настоящее время переманивают крымских студентов и преподавателей. По словам Бабина, данные действия осуществляются для того, чтобы лишить регион людей интеллектуального труда. Это «очень важное средство деоккупации», процитировал представителя Порошенко «ПолитНавигатор».

Весной 2014 года на территории Крыма состоялся референдум, по итогам которого полуостров воссоединился с Российской Федерацией. Позиция официального Киева заключается в том, что регион был якобы «захвачен» Москвой. Украинские государственные деятели периодически заявляют о своем намерении «вернуть» регион в состав страны.