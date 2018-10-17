Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью в Керчи «украинских граждан»

Президент Украины Петр Порошенко выразил свои соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Керченском политехническом колледже. Об этом сообщили в пресс-службе главы Незалежной.

«Сегодня в Керчи произошло ужасное убийство. Мне прокуратура доложила, что возбуждено уголовное дело», - сказал глава украинского государства, о чем сообщается на официальном сайте президента Украины.

Некоторые СМИ отмечают, что керченская трагедия стала для Петра Порошенко поводом к очередному политическому заявлению, так как лидер Незалежной назвал пострадавших «украинскими гражданами».

В своей речи в ходе совещания с украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы Порошенко особо подчеркнул, что расследование является важным для Украины, так как Крым - украинская территория.

«Почему для нас это так важно? Потому, что это украинские граждане. И, конечно, когда гибнут украинские граждане, где бы это ни происходило - это трагедия», - заявил глава украинского государства.