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Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью в Керчи «украинских граждан»
17 октября 2018, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко выразил свои соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Керченском политехническом колледже. Об этом сообщили в пресс-службе главы Незалежной.
«Сегодня в Керчи произошло ужасное убийство. Мне прокуратура доложила, что возбуждено уголовное дело», - сказал глава украинского государства, о чем сообщается на официальном сайте президента Украины.
Некоторые СМИ отмечают, что керченская трагедия стала для Петра Порошенко поводом к очередному политическому заявлению, так как лидер Незалежной назвал пострадавших «украинскими гражданами».
В своей речи в ходе совещания с украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы Порошенко особо подчеркнул, что расследование является важным для Украины, так как Крым - украинская территория.
«Почему для нас это так важно? Потому, что это украинские граждане. И, конечно, когда гибнут украинские граждане, где бы это ни происходило - это трагедия», - заявил глава украинского государства.
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