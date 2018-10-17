Путин будет участвовать в саммите по Сирии, заявил Песков
17 октября 2018, 21:12 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь главы российского государства подтвердил, что президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в саммите по сирийскому урегулированию, который пройдет в Стамбуле.
«Да, такая подготовка ведется», - ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос журналистов о возможном участии российского президента в данном мероприятии.
Напомним, в Стамбуле планируется проведение четырехсторонней встречи по деэскалации конфликта в САР. В саммите примут участие Россия, Франция, Германия и Турция.
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