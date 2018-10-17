Путин будет участвовать в саммите по Сирии, заявил Песков

Пресс-секретарь главы российского государства подтвердил, что президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в саммите по сирийскому урегулированию, который пройдет в Стамбуле.

«Да, такая подготовка ведется», - ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос журналистов о возможном участии российского президента в данном мероприятии.

Напомним, в Стамбуле планируется проведение четырехсторонней встречи по деэскалации конфликта в САР. В саммите примут участие Россия, Франция, Германия и Турция.