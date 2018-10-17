ЦИК прервала подготовку к референдуму по пенсионной реформе

Центральная избирательная комиссия прекратила подготовку к референдуму по пенсионной реформе. Однако председатель ЦИК Элла Памфилова назвала условие, при котором ее можно возобновить.

Центризбирком отказал инициативным группам в проведении всероссийского референдума по пенсионному возрасту из-за истечения сроков, предусмотренных законом.

В настоящий момент все сроки регистрации региональных подгрупп, а также подачи возможных ходатайств истекли. Это следует из постановления комиссии.

Как оказалось, ни одна из инициативных подгрупп не смогла должным образом и в надлежащие сроки оформить заявку. Ходатайства от граждан ЦИК не засчитал.

Глава центризбиркома Элла Памфилова считает, что причина кроется в неорганизованностью участников организации референдума, которые не входят в федеральные партии.

Она заявила, что члены ЦИК "не могут бегать за каждым из участников референдума". Однако, по ее мнению, не исключена возможность повторного обращения с похожей инициативой.

Памфилова пояснила, что вновь подать заявление на проведение референдума можно в любой момент, но только если решение об отказе не будет обжаловано в суде, поскольку в данном случае сроки и действия целиком и полностью будут зависеть от вынесенного судом решения.