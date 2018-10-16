СМИ: Ульяновский губернатор урезал себе зарплату

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов решил сократить заработную плату себе и чиновникам-заместителям на 15%. Об этом сегодня сообщается на официальном портале главы региона.

На 15 процентов урежут выплаты главе области, его заместителям. Также "под сокращение" попали председатель правительства и его заместители - 10%, министрам решено урезать зарплату на 5%, пишет РИА Новости.

По словам Морозова, сэкономленные таким образом средства будут направлены на здравоохранение. Сокращение зарплат произойдет с 1 января 2019 года, уточняет пресс-служба правительства региона.