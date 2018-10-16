Лавров рассказал, почему РФ не платит взносы в бюджет Совета Европы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва не платит взнос в бюджет Совета Европы: как только права российской делегации в ПАСЕ будут восстановлены, Россия выплатит свою часть.

При этом Россия "не доставит радости" тем, кто хочет исключить ее из Совета Европы и уйдет сама, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews.

Как отметил министр, Россия стала членом Совета Европы, считая, что он "обеспечивает общеевропейское, универсальное, правовое гуманитарное пространство". Те, кто нарушающими устав нелегитимными действиями по лишению делегации РФ равных с другими делегациями прав это пространство подорвал, знают, на что шли, отметил Лавров.

Министр посоветовал тому большинству, "кто понимает всю провокационность этого замысла очень небольшой, но очень шумной группки стран", с ними поработать. Лавров надеется, что "хватит смелости и духа" не разрушить таким образом организацию европейских стран.