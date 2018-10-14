Евкуров рассказал, какие советы ему дал Путин по ситуации в Ингушетии
14 октября 2018, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассказал, какие советы по ситуации в Ингушении ему дал президент России Владимир Путин. Жители Ингушетии собираются на акции протеста после того, как Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали документ о границе между республиками.
По словам Евкурова, ему позвонил Путин и поинтересовался ситуацией и как ее намерен решать глава республики, - передает "Эхо Москвы". Российский лидер посоветовал Евкурову мирно договориться с протестующими. "Давайте с людьми разговаривайте, с людьми надо методами языка, демократии", - цитирует Путина Евкуров.
Правительство Ингушетии разрешило продлить митинг против соглашения о границе с Чечней только на два дня — 16 и 17 октября. Но активисты хотят продлить акцию еще на 10 дней — с 16 по 25 октября. В правительстве мотивируют свое решение тем, что с 18 октября в Ингушетии, включая столицу республики Магас, запланирован ряд крупных мероприятий "спортивного и культурного характера с массовым участием людей".
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