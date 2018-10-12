Путин обсудил с членами Совбеза политику и ситуацию вокруг РПЦ на Украине

Президент РФ Владимир Путин в пятницу вечером вернулся из Беларуси в Москву и провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил темы, которые обсудили президент и члены Совбеза: вопросы внутренней и внешней политики, в том числе ситуацию вокруг Русской православной церкви на Украине, - сообщает РИА Новости.

"Состоялся также обмен мнениями о положении Русской православной церкви на Украине после известного решения Константинопольского патриархата", — рассказал пресс-секретарь российского президента.

"Участники совещания обменялись мнениями о положении Русской православной церкви на Украине после вынесенного синодом Константинопольского патриархата решения о предоставлении автокефалии церкви Украины, отмене грамоты 1686 года о переходе Киевской метрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявления о восстановлении ставропигии Вселенского патриархата в Киеве ", - сообщается на сайте Кремля.