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Путин на встрече с Лукашенко признался, что был восхищен красотой Могилева
12 октября 2018, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]
В Могилеве в пятницу состоялась двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Контакт произошел перед участием политиков в Форуме регионов.
Белорусский лидер выразил благодарность российскому коллеге за визит в Могилев и признал, что этот город является в большей мере русским. Путин в свою очередь поблагодарил Лукашенко за теплый прием и отметил, что полюбовался красотой, чистотой и ухоженностью Могилева.
Глава РФ также выразил уверенность в том, что сегодняшняя встреча, а также грядущий Форум регионов будут очень полезными для развития отношений России и Белоруссии, передает РИА "Новости".
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