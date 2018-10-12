Путин на встрече с Лукашенко признался, что был восхищен красотой Могилева

В Могилеве в пятницу состоялась двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Контакт произошел перед участием политиков в Форуме регионов.

Белорусский лидер выразил благодарность российскому коллеге за визит в Могилев и признал, что этот город является в большей мере русским. Путин в свою очередь поблагодарил Лукашенко за теплый прием и отметил, что полюбовался красотой, чистотой и ухоженностью Могилева.

Глава РФ также выразил уверенность в том, что сегодняшняя встреча, а также грядущий Форум регионов будут очень полезными для развития отношений России и Белоруссии, передает РИА "Новости".