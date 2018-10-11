Главой Башкирии может стать мэр подмосковного Красногорска
11 октября 2018, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Республики Башкирия Рустэм Хамитов в четверг, 11 октября, подал в отставку, его может сменить мэр подмосковного города Красногорска Радий Хабиров. Глава Башкортостана объявил о досрочном сложении своих полномочий, обратившись к гражданам республики и сообщил, что направил обращение Президенту России с просьбой принять отставку.
О том, что кандидатура мэра Красногорска Радия Хабирова рассматривается на пост главы Башкирии, сообщает РБК с ссылкой на ряд источников, близких к руководству республики к администрации главы российского государства.
Хамитов, возглавляющий республику с 2010 года, свое решение об отставке обосновал необходимостью дать новой команде время подготовиться к выборам и завоевать авторитет у жителей республики.
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