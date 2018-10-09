Латвия обвиняет Россию в кибератаках на госструктуры
9 октября 2018, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]
Бюро по защите конституции Латвии обвинило Россию в совершении кибератак на государственные институты в секторах обороны и иностранных дел. Кибератаки проводились ГРУ якобы в целях шпионажа.
По версии спецслужбы, кибератаки ГРУ в Латвии в основном направлялись против госструктур, в том числе внешнеполитического и оборонного секторов, а реже - против частных компаний, а также средств массовой информации, сообщает Газета.ру.
Российская служба военной разведки обвиняется Латвией также в попытках получить доступ к данным при помощи фишинговых атак. При этом БЗС подчеркивает, что не наблюдало политически мотивированных кибератак со стороны ГРУ, которые бы могли повлиять на результаты недавних парламентских выборов.
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