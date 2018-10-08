Песков рассказал: Путин смотрел поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин смотрел поединок между бойцами ММА — россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

Поединок прошел в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC и получил широкий общественный резонанс.

Песков рассказал, что Владимир Путин смотрел бой не в прямом эфире, а "в повторе", смотрел некоторые эпизоды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)7 Окт 2018 в 9:33 PDT

Президент болел за Хабиба и после победного боя позвонил Нурмагомедову и поздравил, - сообщает РБК.

7 октября у Владимира Путина был день рождения. Поздравил ли его спортсмен, Дмитрий Песков не знает. Путина поздравили лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Сербии и других стран.

Известно, что российского лидера поздравил юморист Евгений Петросян. Артист записал видеопоздравление. "Наши поздравления Президенту в День рождения!" - сказал Петросян.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny)7 Окт 2018 в 1:06 PDT

Актриса Анастасия Завортнюк пожелала Владимиру Путину сил и здоровья.