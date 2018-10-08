Путин освободил Ливанова от развития торговли и экономики с Украиной

Президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Ливанова от должности спецпредставителя президента по развитию торгово-экономических отношений с Украиной. Указ от 5 октября об освобождении спецпредставителя опубликован на официальном портале правовой информации.



Бывший министр образования и науки Дмитрий Ливанов занимал пост спецпредставителя на Украине с августа 2016 года, сменив Михаила Зурабова. В данный момент политика украинского правительства направлена на замещение продукции российского производства. Но Россия все равно продолжает оставаться крупнейшим инвестором в украинскую экономику.

За первое полугодие экспорт России на Украину достиг 3,629 миллиарда долларов, импорт — 2,209 миллиарда долларов, - сообщает РИА Новости. Доля Украины в общем обороте внешней торговли России выросла до 2,2% с 2,1% в сравнении с 2017 годом.