Трамп оценил новую встречу Ким Чен Ына и Помпео
7 октября 2018, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп оценил прошедшую в Пхеньяне встречу госсекретаря Майкла Помпео и лидера КНДР Ким Чен Ына. Комментарий был опубликован в Twitter главы Вашингтона.
"У госсекретаря Помпео была хорошая встреча с председателем Кимом сегодня в Пхеньяне. Достигнут прогресс по соглашениям Саммита в Сингапуре!", - прокомментировал Трамп.
К сообщению приложены несколько фотоснимков со встречи, где Помпео и Ким Чен Ын обмениваются рукопожатием, смеются, а также заседают за столом переговоров.
В своем сообщении на странице социальной сети президент Соединенных штатов Америки также выразил надежду на новую встречу с главой КНДР в обозримом будущем.
Напомним, американский госсекретарь Мак Помпео 7 октября провел очередную встречу с лидером Кореи Ким Чен Ыном, целью которой стала подготовка второго саммита США-КНДР.
.@SecPompeo had a good meeting with Chairman Kim today in Pyongyang. Progress made on Singapore Summit Agreements! I look forward to seeing Chairman Kim again, in the near future. pic.twitter.com/bUa2pkq80s— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2018 г.
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