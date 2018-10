Трамп оценил новую встречу Ким Чен Ына и Помпео

Президент США Дональд Трамп оценил прошедшую в Пхеньяне встречу госсекретаря Майкла Помпео и лидера КНДР Ким Чен Ына. Комментарий был опубликован в Twitter главы Вашингтона.

"У госсекретаря Помпео была хорошая встреча с председателем Кимом сегодня в Пхеньяне. Достигнут прогресс по соглашениям Саммита в Сингапуре!", - прокомментировал Трамп.

К сообщению приложены несколько фотоснимков со встречи, где Помпео и Ким Чен Ын обмениваются рукопожатием, смеются, а также заседают за столом переговоров.

В своем сообщении на странице социальной сети президент Соединенных штатов Америки также выразил надежду на новую встречу с главой КНДР в обозримом будущем.

Напомним, американский госсекретарь Мак Помпео 7 октября провел очередную встречу с лидером Кореи Ким Чен Ыном, целью которой стала подготовка второго саммита США-КНДР.

.@SecPompeo had a good meeting with Chairman Kim today in Pyongyang. Progress made on Singapore Summit Agreements! I look forward to seeing Chairman Kim again, in the near future. pic.twitter.com/bUa2pkq80s