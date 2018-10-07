В Дании призывают к совершению кибератак на Россию

Глава комитета парламента Дании по обороне Насер Хадер призвал атаковать Россию в киберпространстве. По мнению политика, именно РФ ответственна за большинство совершаемых в мире хакерских нападений. Великобритания угрожает отключить свет во всей Москве

"Мы должны быть наступательными, мы должны их взломать", - заявил Насер Хадер. Он отметил, что Дания для российских хакеров как "магазин со сладостями", который пора защитить от посягательств. Прим этом Хадер добавил, что угрозы исходят и от китайской, и северокорейской, и иранской групп киберпреступников.